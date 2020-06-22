Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6400. Об этом сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 22 июня 2020 года 17:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6401 (+43)», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что 35 новых случаев выявлены в карантинном центре, 7 – в Ташкентской области, один – в столице.

В стране от коронавируса выздоровели 4384 человека, скончались - 19. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 1998.