Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6400
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6400. Об этом сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 22 июня 2020 года 17:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6401 (+43)», – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что 35 новых случаев выявлены в карантинном центре, 7 – в Ташкентской области, один – в столице.
В стране от коронавируса выздоровели 4384 человека, скончались - 19. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 1998.
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