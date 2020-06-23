Узбекистан впервые начал экспортировать арахис в Китай, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Отечественная компания Global Export Company в мае начала экспорт арахиса на новый для страны рынок – в Китай. Поставки осуществлены в рамках контракта, заключенного с крупной китайской дистрибьютерской компанией на сумму 1 миллион долларов.

Данному событию предшествовало подписание в ноябре 2019 года Протокола о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к экспорту узбекского арахиса в Китай между Узгоскарантином и Главным таможенным управлением КНР при поддержке посольства Узбекистана в КНР.

Кроме того, при активном участии посольства Узбекистана в КНР в 2017-2019 годах был проработан комплекс вопросов по наращиванию номенклатуры поставок узбекской сельхозпродукции в Китай, подписаны межведомственные протоколы по фитосанитарным требованиям, позволившим увеличить экспорт в Поднебесную на 14 наименований. Среди них – свежая черешня, дыня, острый перец, гранат, маш, кунжут, изюм, сушеный абрикос, грецкий орех, косточки абрикоса соленые и сладкие, виноградные косточки, арахис и натуральный мед.

КНР является крупнейшим мировым производителем арахиса, а также его импортёром. К примеру, в 2019 году объём китайского импорта очищенного арахиса составил 405 тысяч тонн на сумму 285 миллиона долларов. Основными поставщиками стали африканские страны, такие как Сенегал, Эфиопия, Судан, а также Индия и США. Отныне количество государств-экспортеров арахиса в Китай стало ещё на одну страну больше – Узбекистан.