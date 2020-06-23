IFC предоставляет узбекскому Ипотека-банку $35 млн.

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Ипотека-банку заем в узбекских сумах, эквивалентный 35 млн. долларов США, для поддержки приватизации банка и увеличения кредитования малых и средних предприятий (МСП) в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Помимо увеличения кредитования МСП, трансформация Ипотека-банка послужит примером для приватизации других государственных банков и окажет содействие в более активном участии частных инвесторов в банковском секторе Узбекистана.

«Данное партнерство Узбекистана с IFC соответствует стратегии реформирования банковской системы, которая недавно была одобрена президентом Шавкатом Мирзиёевым, - отметил заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров. - Финансирование IFC является важным признанием работы по трансформации, которую Ипотека-банк проводит в течение последних трех лет, направленной на коммерциализацию операций банка и преобразование его в автономно функционирующий финансовый институт».

В рамках усилий по реформированию банковского сектора государство намерено передать свою долю в государственных банках инвесторам. Приватизация привлечет частный капитал, мировой опыт и современные технологии, которые окажут положительное влияние на банк и его клиентов. В настоящее время концентрация государственных банков в банковском секторе Узбекистана высока; пять из 30 банков страны полностью принадлежат государству, а в остальных восьми банках государство владеет 50% долей.

Джорджина Бейкер, Вице-президент IFC по Европе, Центральной Азии, Латинской Америке и Карибскому бассейну, отметила: «Финансирование IFC, наряду с консультационными услугами, предоставляемыми в течение последних лет, являются частью наших усилий по поддержке реформ и увеличения участия частного сектора в финансовом секторе Узбекистана. Инвестиции помогут Ипотека-банку эффективно реализовать план, направленный на привлечение частного сектора в капитал и расширение кредитования малых и средних предприятий по всей стране, являющееся необходимой мерой в нынешних сложных условиях».