Минтранс Узбекистана утвердил правила формирования тарифов на услуги аэропортов

Приказом министра транспорта утверждены правила формирования и взимания сборов, тарифов на услуги аэропортов и обслуживание воздушных судов Республики Узбекистан, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Правила разработаны на основании Воздушного кодекса, решений правительства по развитию сферы туризма и совершенствованию гражданской авиации, а также в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).



Сборы за аэронавигационные услуги воздушным судам рассчитываются по методике Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).



Сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов в аэропортах Узбекистана и услуги аэронавигации дифференцированы в зависимости от рейсов – внутренних или международных.



Для авиакомпаний, являющихся резидентами Узбекистана, и выполняющих полеты внутри страны, устанавливаются единые сборы и тарифы в соответствии с законодательством.



Правила подробно описывают механизм формирования тарифов по каждому виду оказываемых услуг, в частности, только за наземные услуги в аэропортах приведено 45 видов сборов.