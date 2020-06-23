ЕБРР выделяет $40 млн для поддержки малого среднего бизнеса в Узбекистане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 40 миллионов долларов США Узпромстройбанку (УзПСБ) для последующей выдачи кредитов предприятиям растущего частного сектора Узбекистана, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Эти меры будут способствовать повышению эффективности и коммерциализация местного кредитного учреждения.Несмотря на растущую важность частного сектора, доступ к финансированию остается одной из ключевых проблем для его роста в Узбекистане. В настоящее время им генерируется около 50 процентов ВВП. Финансирование ЕБРР окажет содействие росту и развитию частного сектора.

Кредитная линия ЕБРР поможет банку увеличить и диверсифицировать свою клиентскую базу, а также охватить предприятия в регионах страны. Эти средства являются частью ответа ЕБРР на пандемию коронавируса и его экономическое воздействие.

Имея сеть из 45 филиалов и 170 офисов продаж по всему Узбекистану, Узпромстройбанк имеет все возможности для предоставления столь необходимых финансовых ресурсов малым предприятиям по всей стране.

Средства, выделенные ЕБРР, также будут способствовать дальнейшей коммерциализации финансового учреждения, повышению его эффективности и конкурентоспособности. Эти существенные улучшения в сочетании с применением лучшего международного опыта, накопленного в банковском секторе, который ЕБРР привнесет в деятельность Узпромстройбанка, станут частью предприватизационной поддержки, предоставляемой ЕБРР по согласованию с властями Узбекистана.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 млрд. Евро, участвуя в 79 проектах.