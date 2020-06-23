ФАО и Госкомэкологии реализуют проект в сфере продовольствия и землепользования

В Узбекистане будет реализован проект по переориентации продовольственных систем и землепользования в пользу устойчивого развития и на поддержку восстановления земель. Он будет осуществлен совместно Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Как передает Trend, об этом сообщили «Газете.uz» в представительстве ФАО в Узбекистане.

Основной национальный партнер проекта — Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Онлайн-обсуждение проекта с участием председателя Госкомэкологии Шавката Абдуразакова состоялось в понедельник.

Вклад ГЭФ в реализацию новой программы составит 6,75 млн долларов США. ФАО была выбрана для помощи Узбекистану в этом проекте в результате открытого конкурса на подачу предложений среди 18 сотрудничающих с ГЭФ агентств.

Цель проекта заключается в том, чтобы стимулировать широкомасштабное внедрение эффективных технологий в области природопользования и природоохранных подходов, а также поощрять создание экологически чистых производственно-сбытовых цепочек для реализации перехода от деградации экосистем к устойчивому управлению.

В результате реализации проекта ожидается, что к 2024 году биологическое разнообразие будет обогащено во всех секторах и ландшафтах Узбекистана: будут усовершенствованы системы землепользования и восстановления, а управление ими станет более эффективным; и устойчивое землепользование будет преобладать в интересах агроэкосистем.

Проект также будет способствовать совершенствованию национальной правовой, нормативной и институциональной базы, а также принятию стимулов для использования комплексного управления землепользованием и климатически оптимизированных методов производства.

Создание демонстрационной площади в 350 тысяч га на орошаемых и богарных продуктивных ландшафтах должно привести к практическому применению устойчивых принципов, позволяющих получить непосредственный опыт экологически безопасного производства продовольствия.