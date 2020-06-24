Узбекистан увеличил импорт энергоносителей

Узбекистан за пять месяцев 2020 года увеличил импорт энергоносителей, сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Официальная статистика зафиксировала, что в январе-мае текущего года в страну было завезено нефти и нефтепродуктов на $342 млн. (108,2% к аналогичному периоду 2019 года), угля, кокса и брикетов — на $43,7 млн. (рост в 2,2 раза) и электрического тока на $57,2 млн. (рост в 2,7 раза).

Параллельно отмечается снижение экспорта энергоносителей, кроме электрического тока. Как показывают статданные, за пять месяцев республика экспортировала природного и сжиженного газа на $311,8 млн. (39,7% к уровню прошлого года ), электрического тока - на $52,2 млн (110,1%), нефти и нефтепродуктов — на млн. (42,2%).

В плане импорта отмечено снижение объема импорта пищевых продуктов, которое произошло за счет сахара, изделий из сахара и меда (на 24,5 %), зерновых и продуктов из них (на 2,2 %).

Также наблюдается снижение объема импорта на промышленные товары, продукцию из нерудных ископаемых (на 34,8 %), изделия из пробок и дерева (кроме мебели) (на 28,7 %), отмечено в сообщении Госкомстата.