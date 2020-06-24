АБИИ направит $165,5 млн. на развитие дорог в Узбекистане

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставит Узбекистану кредит в размере $165,5 млн. для развития дорожной инфраструктуры, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Совет директоров АБИИ одобрил предоставление Узбекистану кредита в объеме $165,5 млн.

Средства будут направлены на реконструкцию 78-км секции международной дороги А380 в Бухарской области.

Дорога А380 является важной частью международного транспортного коридора. Реализация проекта позволит Узбекистану расширить объем грузовых перевозок.