Узбекистан в мае экспортировал 186,6 тонны дыни

По состоянию на 1 июня текущего года из Узбекистана экспортировано за рубеж 342,5 тонны дыни на сумму $264,1 тыс., передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В мае экспортировано всего 186,6 тонны дыни. Эта доля приходится на долю свежих дынь, выращенных в текущем году.

На сегодняшний день узбекская дыня пользуется высоким спросом на рынках России, Кыргызской Республики, Казахстана и Таджикистана.

Примечательно, что по состоянию на 1 июня 2020 года в Россию было экспортировано 159 тонн дыни. Это на 154,5 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.