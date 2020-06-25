ГНК Узбекистана предлагает создать единую базу субъектов предпринимательства

Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана разработал проект постановления Кабинета Министров «О мерах по усовершенствованию механизмов сбора, обработки и хранения информации о юридических лицах и субъектах предпринимательства без образования юридического лица», сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.



Документ разработан с целью создания единого централизованного источника информации о юридических лицах и субъектах предпринимательства без образования юридического лица, а также обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных услуг.



Проектом постановления по создаваемой Централизованной базе информации о юридических лицах и субъектах предпринимательства без образования юридического лица предусмотрено, что:

• официальным органом по ведению Централизованной базы является Государственный налоговый комитет;

• Централизованная база будет создана и действовать на базе Единой интеграционной информационно-ресурсной базы налоговых органов;

• финансирование создания, внедрения и дальнейшего использования Централизованной базы будет осуществлено за счет Специального фонда развития налоговых органов.



Проектом постановления утверждается Положение о ведении Централизованной базы и перечень используемых для формирования базы данных источников информации и классификаторов.



Централизованная база данных должна быть разработана и запущена до 1 января 2021 года. До этого в течение трех месяцев будет проведена инвентаризация действующих информационных ресурсов по субъектам предпринимательства.