Совет директоров АБР единогласно одобрил выделение Узбекистану льготного кредита в размере 500 миллионов долларов

5 июня текущего года Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) единогласно одобрил выделение Республике Узбекистан льготных заемных средств в размере 500 миллионов долларов США в целях смягчения негативного влияния коронавирусной пандемии на экономику страны, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Республики Узбекистан.



Данные средства будут направлены на пополнение Антикризисного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан и государственного бюджета для финансирования мер по смягчению негативного влияния глобального кризиса и коронавирусной пандемии.



До предоставления заимствований АБР провел анализ макроэкономической ситуации в стране, в том числе рисков по обслуживанию государственного долга. Согласно оценкам АБР, государственный долг республики находится на устойчивом уровне с низкими рисками.