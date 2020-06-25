В 2020 году в Узбекистане ожидается освоение $1,5 млрд. российских инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Эта информация была озвучена в рамках рабочего визита заместителя премьер-министра С.Умурзакова в Москву, передает

Было, в частности, отмечено, что в 2019 г. в Узбекистане освоено $1,3 млрд российских инвестиций (из них прямые – $650 млн), а по итогам первого квартала 2020 г. – $329,5 млн.

Достигнута договоренность ускорить согласование прорабатываемых проектов в сфере промышленной кооперации с определением конкретных инициаторов и сроков реализации. Также будет продолжена работа по изучению новых проектных предложений в агропромышленном комплексе, легкой промышленности, электротехнической сфере, энергетике, автомобилестроении, нефтегазовой отрасли, деревообрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, с перспективой их включения в совместную «Дорожную карту» по углублению промышленной кооперации.

Были обсуждены вопросы проведения 21-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Целью совместной работы в данном направлении станет формирование и подготовка к подписанию пакета твердых взаимовыгодных инвестиционных и торговых соглашений.

При этом было обговорено, что особый акцент будет сделан на укреплении межрегионального сотрудничества, как эффективного механизма инвестиционного партнерства, наращивания товарооборота и активизации культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном контексте были затронуты вопросы взаимодействия в рамках совместной подготовки к проведению II Форума межрегионального сотрудничества, а также Национальной выставки продукции «Made in Uzbekistan» в г.Москве.

Особое внимание было уделено разработке и реализации практических мер по расширению торгово-экономического сотрудничества, имея в виду наращивание взаимного товарооборота путем увеличения поставок продукции российского и узбекского производства на рынки двух государств.

Приведена справочная информация, что в 2019 году объем взаимной торговли составил $6,63 млрд. с ростом в 15,6% по сравнению с предыдущим годом.

Российской стороной было подчеркнуто, что активная совместная работа профильных министерств и ведомств обеих стран по укреплению положительных тенденций в сфере торговли позволит в ближайшей перспективе довести объем товарооборота до 10 млрд. долларов, говорится в сообщении информационной службы Министерства инвестиций и внешней торговли.