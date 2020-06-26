Узбекистан планирует получить разрешение на экспорт сушеного перца и лимонов в Китай

Узбекистан в ближайшее время планирует получить разрешение на экспорт сушеного перца и лимонов в Китай и винограда в Индию, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"С начала этого года было экспортировано более 842 тысяч тонн карантинной сельскохозяйственной продукции и выдано 57905 фитосанитарных сертификатов, импортировано 1,8 миллиона тонн продукции", – отметила она.

Из 21 миллиона тонн фруктов и овощей, выращиваемых ежегодно в стране, добавила Очилова, только 15% перерабатываются в промышленных масштабах, из которых 7-8% экспортируется. Кроме того, до 30% продукта теряется из-за неправильного сбора, доставки и хранения урожая. При этом профильные перерабатывающие предприятия используют только 50-60% имеющихся мощностей.

В ближайшие дни для ускорения процесса экспорта плодоовощной продукции в Узбекистане будет запущена единственная в регионе Центральная карантинная лаборатория.

Для ускорения лабораторной проверки продукции, поставляемой на экспорт, региональные государственные инспекции по карантину растений будут обеспечены 10 дополнительными мобильными (передвижными) лабораториями, также еще 5 таких лабораторий будут введены в эксплуатацию.