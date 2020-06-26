«Агробанк» расширил спектр дистанционных услуг во время пандемии

24 июня АКБ «Агробанк» провел пресс-брифинг на тему «Моментальные, удобные, дистанционные услуги, предоставляемые клиентам во время пандемии» в прямом эфире телеканала Uzreport. Руководители банка подробно рассказали об услугах, предоставляемых клиентам во время пандемии, и ответили на все вопросы участников брифинга и клиентов из социальных сетей, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

Чтобы ограничить доступ клиентов к банку во время карантина и предоставить им льготный период для погашения кредитов, были введены кредитные каникулы: для физических лиц — до 1 августа, а для юридических — до 1 октября.

Также банк ввел автоматическую пролонгацию депозитов в национальной и иностранной валюте до 1 августа. В случае пролонгации процентная ставка по вкладам остается неизменной, и после истечения срока карантина проценты, начисленные за все месяцы, могут быть вычтены одновременно.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запущена система мгновенных платежей ANOR, которая позволяет делать межбанковские денежные переводы в режиме онлайн. Это, в свою очередь, позволяет клиентам реже посещать банк.

В течение карантина также введены двусторонние переводы между пластиковыми картами Uzcard и Humo в мобильном приложении Agrobank Mobile. Размер комиссии был снижен с 1% до 0,5% от суммы перевода.

Также «Агробанк» предоставляет онлайн-кредиты для юридических лиц. Для этого клиенту необходимо подать заявку в мобильном приложении Agrobank Mobile и в системе «Интернет-банкинг». И всего за несколько минут можно оформить и перечислить кредитные средства на свой расчетный счет.

Кроме того, в мобильном приложении Agrobank Mobile есть возможность осуществлять международные денежные переводы. Из Узбекистана можно напрямую перевести средства с карт Uzcard и Humo на карты «Сбербанка» и наоборот в мобильном приложении Sberbank Online. Согласно информации банка, на сегодняшний день более 241 тысячи клиентов воспользовались данной услугой, а общая сумма транзакций составила 115 млрд сумов.