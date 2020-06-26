Антимонопольный комитет Узбекистана выступил за отмену ограничений на импорт металлопроката

Антимонопольный комитет Узбекистана изучил ограничения на импорт отдельных металлических изделий, включая «катанку», передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Комитет ссылается на решение Республиканской антикризисной комиссии от 11 мая 2020 года поддержать деятельность ряда местных производителей в период пандемии (в частности, АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узметкомбинат», АО «Узиккиламчиранглиметалл» и СП «Ташкентский металлургический завод»), что может ограничь интересы других производителей металлопроката.

Предварительный анализ показал: на сегодняшний день готовую продукцию из катанки мощностью 14,7 тыс. тонн в год производят 34 предприятия.

«Что говорят в обращениях Комитету отдельные производители? А то, что продукция, произведенная из местной катанки, не соответствует стандартам качества, так как предприятия не производят первичные металлические изделия, а изготавливают продукт из металлолома (вторичного сырья), в технологическом процессе прокатки механические и физические свойства металла просто не сохраняются, что в свою очередь требует импорта металлопроктаного сырья», – отмечают в комитете.

По сообщению АО «Узметкомбинат», производство пробной партии сырья катанки запланировано на июль этого года. Эти пусковые мощности не смогут удовлетворить потребности производителей в металлопрокате (различные изделия из проволоки, такие как специальная проволока, винты, саморезы, болты), что негативно скажется на конкурентоспособности предприятий, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, снизится экспортный потенциал, резко сократится производство и, в конечном итоге, ожидаема потеря рабочих мест, считает комитет.

В целях устранения положения, где для отдельных предприятий созданы льготные условия и в целях создания равных возможностей для всех производителей, исходя из требований законов Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» и «О конкуренции», Антимонопольный комитета внес предложения министерству инвестиций и внешней торговли и в Кабинет министров о пересмотре соответствующих пунктов протокола заседания Республиканской антикризисной комиссии 11 мая 2020 года и о переводе ввозимого катанкового сырья в таможенный режим свободного обращения на территории Республики Узбекистан.