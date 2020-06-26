Узбекистан вывез из ОАЭ около 1,8 тысячи сограждан

По состоянию на утро четверга чартерными рейсами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Узбекистан вернулись около 1,8 тысячи граждан, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

При составлении списков пассажиров особое внимание было уделено тяжелобольным, беременным женщинам, пожилым людям (старше 55 лет), семьям с детьми, студентам, туристам, лицам, отбывшим наказание в пенитенциарных учреждениях ОАЭ.

Начиная с 15 марта текущего года, более 600 узбекистанцев, при помощи диаспоры и местных властей, были бесплатно размещены в гостиницах и хостелах города Дубая, включая двух-трехразовое питание. Более 1000 граждан, находившихся в ОАЭ в затруднительном положении, были обеспечены продуктами питания.

Кроме того, врачами и медсёстрами из числа граждан Узбекистана, работающих в медицинских учреждениях ОАЭ, больным и нуждающимся согражданам организованы бесплатные консультации, и по мере возможности, обеспечение лекарствами.