Минтранспорта Узбекистана просит воздержаться от покупки авиабилетов на международные рейсы

По сообщению Министерства транспорта, в последние дни появились сообщения о том, что некоторые иностранные авиакомпании возобновят регулярные рейсы в Узбекистан с 1 июля этого года, связи с чем началась продажа авиабилетов, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.

Однако, согласно решению Специальной республиканской комиссии, карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 1 августа текущего года, напомнили в министерстве.

«В связи с этим Министерство транспорта направило авиационным администрациям зарубежных стран ноты, в которых говорится, что авиакомпаниям еще не разрешено выполнять регулярные рейсы в Узбекистан», – говорится в сообщении Минтранспорта.

В настоящее время, согласно предписанию Специальной республиканской комиссии, ведется работа по возобновлению регулярных рейсов в страны со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией , которые разделены на «зеленые», «желтые» и «красные» рейсы.

«Мы убедительно просим пассажиров не покупать авиабилеты. До возобновления регулярных рейсов будут выполняться только чартерные рейсы в соответствии с расписанием, утвержденным Специальной республиканской комиссией», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что авиакомпании Turkish Airlines и Air Astana, а также российские «Аэрофлот» и Utair начали продажи авиабилетов в города Узбекистана. Информация была размещена на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Кроме того, 14 июня Специальная республиканская комиссия опубликовала очередное решение, согласно которому с 15 июня Узбекистан восстанавливает авиасообщение с зарубежными странами, в связи с чем ряду категорий граждан был разрешен въезд и выезд из Узбекистана. Также, был опубликован список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. Страны были поделены на «красные», «желтые» и «зеленые» рейсы. Однако Минтранспорта утверждает, что иностранным авиакомпаниям еще не разрешено летать в Узбекистан.