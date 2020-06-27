С июля в каждом регионе Узбекистана должны появиться АЗС с бензином Евро-5

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по реализации проекта по организации в Республике Узбекистан производства легких коммерческих автомобилей „Фольсваген“», передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Документом, помимо прочего, Министерству энергетики поручается начиная с июля обеспечить в каждом регионе не менее одной автомобильной заправочной станции (АЗС) с высококачественным дизельным топливом и автобензином, отвечающим требованиям стандарта Евро-5.

Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Стандарт обязателен для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. Для легковых автомобилей — с 1 сентября 2009.

Ранее Spot писал, что Бухарский НПЗ планирует отказаться от выпуска Аи-80. В перспективе здесь начнут выпускать дизельное топливо стандарта Евро-5. Помимо этого, с 2022 запрещается ввоз автомобилей, не соответствующих классу Евро-4.