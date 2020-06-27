В Намангане Мирзиёев посетил предприятие, на котором выращивают деликатесные породы рыб

26 июня президент Узбекистана ознакомился с деятельностью действующего в Учкурганском районе предприятия DB Group Eco по выращиванию редких пород рыб на реке Нарын, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

По данным пресс-службы главы государства, годовая производственная мощность предприятия составляет 1,5 тыс. тонн рыбной продукции. Здесь на основе европейского опыта налажено интенсивное выращивание деликатесных пород рыб, включая форель и лосось. Рыбная икра и корма импортируются из Дании и Германии.

Для выращивания этих холодолюбивых видов рыб, которые обитают в основном в пресных и насыщенных кислородом водах, вода закачивается в водоемы предприятия из самой реки Нарын и затем возвращается обратно в реку.

На площади в 5 гектаров возведены закрытые водоемы для выращивания икры и мальков, а также 66 открытых бассейнов. Создано 100 рабочих мест. С выходом на полную мощность предприятие сможет выращивать 2000 тонн мальков рыбы. В настоящее время форель поставляется на внутренний рынок в замороженном виде, а также в форме холодного и горячего копчения, филе и с низким содержанием соли.

«Такие редкие породы рыб должны быть доступными для населения. Для этого необходимо локализовать производство рыбных кормов. Только когда стоимость снизится, рынок станет более активным, у людей будет больше рыбы на столе, а прибыль предпринимателя удвоится», - сказал глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость серьезного подхода к проектам строительства таких предприятий с учетом специфики рыбоводства. В Учкурганском, Мингбулакском, Уйчинском, Папском и Нарынском районах области планируется реализовать 75 новых проектов на сумму 299 млрд сумов.

Здесь глава государства ознакомился с презентацией новых проектов по развитию различных отраслей сельского хозяйства в регионе, в частности рыбоводства, животноводства, птицеводства, кролиководства, пчеловодства и козоводства.

Так, в 2020 году в области будет реализовано 84 новых проектов в сфере животноводства, будут созданы мясоперерабатывающие предприятия. Папский район издавна специализируется на выращивании коз шерстяных пород.

Глава государства поручил восстановить этот утраченный опыт, создать кластер по производству и переработке шерсти, распределить 20 тысяч овец и коз на контрактной основе среди 1,5 тысяч домашних хозяйств Папского и Чустского районов.

В сфере птицеводства будет реализовано 39 проектов, создано 440 рабочих мест, а также профинансированы 46 проектов в области пчеловодства.

Шавкат Мирзиёев поручил разработать комплексную программу развития пчеловодства, запустить в Намангане комплекс по производству и фасовке 10 тысяч тонн экспортоориентированного меда.