Стало известно, с какого числа гражданам Узбекистана могут разрешить въезд в Евросоюз

Евросоюз включил Узбекистан в предварительный список стран, для которых границы, возможно, откроются с 1 июля, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

Как передает Euronews, с 1 июля ЕС собирается открыть свои границы для некоторых стран, которые не являются членами союза. Список таких стран составлен на основании рекомендаций Европейской комиссии.

В список не включили США, Бразилию и Россию, которые занимают первое место в мире по количеству людей, инфицированных COVID-19.

Помимо Узбекистана в список вошли Монако, Черногория, Ватикан, Андорра, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Албания, Турция, Косово, Южная Корея, Туркменистан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мьянма, Монголия, Узбекистан, Япония, Бутан, Ливан. Индия, Таджикистан, Казахстан, Палау, Новая Зеландия, Австралия, Доминика, Багамы, Сент-Люсия, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуэла, Никарагуа, Коста-Рика, Грузия, Замбия, Канада, Ангола Маврикий, Руанда, Эфиопия, Марокко, Алжир и Египет.

Обратите внимание на тот факт, что критерии, по которым составлен список, вызывают разногласия между представителями разных стран, поэтому окончательного решения на встрече 25 июня принято не было.

Скоро представители ЕС снова обсудят вышеуказанный список.