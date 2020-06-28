В Узбекистане за сутки выявлены 225 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Узбекистане выявлены 225 случаев заражения COVID-19, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7 тыс.725, сообщила пресс-служба минздрава, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Согласно информации, за сутки в стране выздоровели от короновирусной инфекции 202 человека.

В Узбекистане карантин продлён до 1 августа. В стране действует ограничения и правила режима цветовой /“красный”, “желтый” и “зеленый”/ уровни карантина. В “зеленых” и “желтых” зонах возобновились международные авиасообщения, работа кафе и ресторанов, вещевых рынков и частных дошкольных учреждений, пляжей с условием в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Пассажирам, прибывающим из стран со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, разрешили проводить карантин в гостинице за свой счет. Частным клиникам разрешили проводить тесты на коронавирус.

В Узбекистане от коронавируса выздоровели 5240 человек (67%), скончались – 20 пациентов. Лечение проходят 2465 пациентов. Из них у 19 пациентов положение тяжёлое, у шестерых – крайне тяжёлое.