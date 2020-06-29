В Узбекистане столичные оптовики нарастили обороты почти в 1,8 раза

В Узбекистане объем оптового товарооборота снизился в январе-мае 2020 года на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,2 трлн сумов против роста на 8,6 процента по итогам января-мая 2019 года. Как передает Trend, об этом сообщили nuz.uz в Госкомстате страны.

При этом совокупный объем оптовой торговли крупных предприятий вырос за отчетный период на 8,2 процента до 10,7 трлн сумов, то время как показатели малых предприятий уменьшились на 14,7 процента до 28,5 трлн сумов, а их доля в общей структуре оптового товарооборота составила 72,8 процента.

Наибольший объем оптовой торговли по итогам пяти месяцев 2020 года пришелся на столичных продавцов – 20,4 трлн сумов (снижение на 5,5 процента), в том числе крупных предприятий – 5 трлн сумов (рост на 77,3 процента), малых – 15,4 трлн сумов (снижение на 17,9 процента).

Самое сильное падение оптового товарооборота зафиксировано в Кашкадарьинской области – на 31,4 процента до 950,6 млрд сумов, в том числе у крупных продавцов – на 57,2 процента до 223 млрд сумов, малых – на 16 процентов до 727,5 млрд сумов.