Курсы валют в Узбекистане: Евро прекратил падение, доллар продолжает расти

Узбекистан 29 июня 2020 11:45 (UTC+04:00)
Курсы валют в Узбекистане: Евро прекратил падение, доллар продолжает расти

Установлены новые курсы иностранных валют. Евро, стоимость которого последние две недели уменьшалась, прекратил падение. Курс доллара продолжает расти, демонстрируя незначительное повышение, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Доллар США, стоивший на прошлой неделе 10 172,76 сума, увеличил свою стоимость на 0,62 сума. Новый курс составляет 10 173,38 сума.

Евро, неделю назад упавший до 11 368,06 сума, почти вернул прежние позиции, прибавив 43,42 сума и повысив свою стоимость до 11 411,48 сума.

Российский рубль продолжает демонстрировать небольшие колебания курса, потеряв 0,42 сума. Его стоимость равна 145,97 сума.

Новые курсы валют начнут действовать с 30­ июня.

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