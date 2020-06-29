Французская компания модернизирует тепловые сети столицы Узбекистана в ближайшие 30 лет

Правительство Узбекистана утвердило проект по долгосрочной эксплуатации, техническому обслуживанию и модернизации сети централизованного теплоснабжения Ташкента, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Французская компания Veolia получит в управление систему теплоснабжения столицы на 30 лет. Стоимость модернизации системы составит почти 1,4 миллиарда евро.

На сегодняшний день потери тепловой энергии на ГУП «Тошиссиккуввати» составляют 42 процента.

В 2019 году предприятие понесло чистый убыток в размере 446,5 миллиона сумов ($43,680), субсидии государства за год превысили 640 миллиона сумов ($62.659).

Согласно проекту модернизации, в среднесрочной перспективе общая эффективность системы теплоснабжения повысится на 50 процентов, охват потребителей – на 15 процентов.

Veolia — французская многопрофильная компания, базирующаяся в Париже. Основана в 1999 году. Специализируется на трех сферах деятельности: поставка и очистка воды (как для муниципальных, так и промышленных клиентов), коммунальные услуги (в том числе уборка и утилизация мусора), энергетика (поставки электроэнергии, поддержание микроклимата, установка и обслуживание энергетического и отопительного оборудования).

В 2019 году компания обеспечила питьевой водой 98 млн человек, произвела почти 45 млн мегаватт-часов и переработала 50 миллионов тонн отходов. Выручка Veolia Environnement в 2019 году составила почти $30 миллиардов.