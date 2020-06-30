«Алмалыкский ГМК» в июне получил 7 кг 223 г аффинированного палладия

Впервые в Узбекистане и в истории АО «Алмалыкский ГМК» за один месяц – июнь – было получено 7 кг 223 г аффинированного палладия по разработанной специалистами комбината технологии, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Разработкой способа получения аффинированного палладия в виде порошка в цехе аффинажа золота и серебра МПЗ начали заниматься по заданию руководства АО «Алмалыкский ГМК» в ноябре 2018 года.

При этом была предложена совершенно новая инновационная технологическая схема, состоящая из 17 операций и продолжительностью цикла не более 24 часов (раньше этот процесс занимал 72 часа и требовал выполнения 56 операций), а рентабельное извлечение получилось из растворов отработанных электролитов с низким содержанием палладия, даже до 50 мг на литр, с его извлечением более 80%. В результате был получен палладий в порошке с массовой долей металла 99,0%.

В прошлом году при ежемесячном прогнозе в 2 кг здесь получали от 2 до 2,2 кг, таким образом, в 2019 году потребителям реализовано 28 кг этого редкого драгоценного металла. До конца этого года планируется достичь отметки в 91 кг, то есть увеличить производство более чем в три раза.

Сейчас перед специалистами комбината стоит новая задача – создать технологию получения сплавов палладия из аффинированного палладия. Это позволит получить продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также освоить новые рынки сбыта. Стоит отметить, что сплавы палладия широко востребованы в машино-, приборостроении, медицине, ювелирной промышленности, производстве твердосплавных инструментов и катализаторов.