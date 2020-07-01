Президент Узбекистана подписал постановление о ликвидации «Узагротехсаноатхолдинга»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления сельскохозяйственного управления, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«В целях дальнейшей оптимизации совершенствования системы управления предприятиями сельскохозяйственного машиностроения согласится с предложениями Агентства по управлению госактивами о ликвидации АО «Узагротехсаноатхолдинг», – говорится в документе.

Президент также поручил образовать комиссию и разработать «дорожную карту» по ликвидации АО.

Согласно документу, предприятия холдинга сохранят все льготы и преференции, кроме льгот по НДС. Они будут действовать в течение срока, предусмотренного соответствующими актами, которыми они предоставлены.

«Узагротехсаноатхолдинг» образован в ноябре 2016 года для производства, реализации и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, а также оказанием механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям. В состав холдинга входят компании «Узагротехмаш» и «Узагролизинг».