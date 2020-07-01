Узбекистан собирается выпустить сумовые евробонды

Власти Узбекистана планируют в этом году разметить еврооблигации в национальной валюте в эквиваленте 500 млн долларов на внутреннем рынке. Об этом в интервью Bloomberg сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

По его словам, потребность Узбекистана в заимствованиях возрастет из-за пандемии коронавируса. Решение о выходе на долговой рынок будет зависеть от рынка и дефицита бюджета по итогам первого полугодия.

Евробонды, деноминированные в сумах, в эквиваленте 500 млн долларов могут разместить в этом году и столько же в следующем, отметил Исаков. Это будет сделано исходя из потребностей бюджета.

Исаков также добавил, что Узбекистан может выпустить свои первые исламские облигации (сукук - исламский эквивалент облигаций) в следующем году для финансирования проектов в области возобновляемой энергетики.

Он указал, что увеличение доли государственного долга, деноминированного в сумах, с 11,5% до 50% в течение 10 лет «амбициозно, но достижимо».

В 2019 году Узбекистан впервые в своей истории разместил два транша евробондов совокупным объемом 1 млрд долларов. Сроки погашения долговых облигаций установлены на февраль 2024 и 2029 годов. Тогда спрос инвесторов превысил объем размещения почти в четыре раза и составил накануне закрытия книги 3,8 млрд долларов от примерно 150 институциональных инвесторов.