Заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО пройдет в июле

Узбекистан 1 июля 2020 10:28 (UTC+04:00)
Заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО пройдет в июле

Четвертое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО пройдет 7 июля. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Проведение заседания обсуждалось межведомственной комиссией по работе со Всемирной торговой организацией.

«С учетом текущей эпидемиологической ситуации, четвертое заседание рабочей группы по вступлению Республики Узбекистан в ВТО будет проведено 7 июля текущего года в «гибридном» формате, где делегации из дипломатических миссий иностранных государств в Женеве будут присутствовать в зале заседаний штаб-квартиры организации, а экспертные группы, в том числе делегация Узбекистана будут принимать участие посредством видеоконференцсвязи», – указали в МИВТ.

Там отметили, что возобновление процесса вступления в ВТО является одним из ключевых направлений развития внешнеэкономической деятельности страны за счет ее интеграции в многостороннюю торговую систему. «Процесс вступления в ВТО является важной задачей и требует оперативного решения комплекса вопросов, затрагивающих ряд факторов социально-экономического развития страны», – добавили в пресс-службе.

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