За ночь в Узбекистане выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 1 июля 2020 года 10:10 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8627 (+124)», – говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что 85 новых случаев зафиксированы в карантинном центре, 2 – в Ташкентской области, 5 – в Бухарской, 7 – в Хорезмской области, 1 – в Каракалпакстане.

В стране от коронавируса выздоровели 5682 человека, скончались - 26. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 2919.