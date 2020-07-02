Индийская Spark Minda намерена организовать производство автокомплектующих в ряде регионов Узбекистана

Индийская компания Spark Minda намерена организовать производство автокомплектующих в ряде регионов Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Посольством Узбекистана в Дели была проведена встреча в формате видеоконференцсвязи с главным исполнительным директором индийской компании Spark Minda Ашоком Минда.

Компания Spark Minda сотрудничает с "Узавтосаноат" с 2003 года. Она является учредителем СП UzMinda, созданного в 2010 году на территории СЭЗ "Навои" совместно с "Узавтосаноат". Совместное предприятие производит комплектующие для автомобильной промышленности Узбекистана.

Ашок Минда отметил позитивные изменения, происходящие за последние годы в республике. "Сейчас Узбекистан – весьма перспективное направление для ведения бизнеса", – отметил предприниматель.

В этой связи индийская компания намерена расширить и укрепить свое присутствие в Узбекистане. В настоящее время Spark Minda ведутся переговоры с "Узавтосаноат" по вопросам организации производства автокомплектующих в ряде регионов страны.

Делегация компании планирует посетить Узбекистан после снятия карантинных ограничений.