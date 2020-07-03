В 2020 году Узбекистан подпишет три Конвенции МОТ. Об этом заявил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов на состоявшемся Глобальном саммите МОТ по COVID-19, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

1 июля в рамках Глобального Саммита МОТ состоялась Региональная сессия Европы и Центральной Азии по обсуждению вопросов борьбы с последствиями пандемии коронавируса для рынков труда.

Глобальный саммит МОТ по COVID-19 и сфере труда проходит под девизом «Обеспечение лучшего будущего сферы труда» в формате идеоконференции.

Участие в нём принял министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов. В своём выступлении министр уделил особое внимание имплементации в национальное законодательство международных норм в сфере достойного труда.

В этой связи, он отметил, что в 2019 году, когда отмечался 100-летний юбилей Международной организации труда, Узбекистан ратифицировал 3 конвенции МОТ и 1 протокол.

Среди них ключевая для развития социального диалога Конвенция МОТ №144 «О трехсторонних консультациях» и Протокол к Конвенции МОТ о принудительном труде №29. Он также обратил внимание, что Узбекистан стал единственной страной в Центральной Азии, ратифицировавшей данный Протокол.

Демонстрируя решимость Узбекистана и дальше двигаться в этом направлении, Нозим Хусанов заявил: «Следуя принципам обеспечения социальной справедливости и достойного труда, отраженным в Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда, в 2020 году мы планируем присоединение еще к трём Конвенциям МОТ именно в области охраны труда:

№17 «О возмещении трудящимся при несчастных случаях при производстве»;

№183 «О пересмотре Конвенции 1952 года об охране материнства»;

№187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда».