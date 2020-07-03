В Узбекистане запущена в тестовом режиме единая электронная система билетных операций

Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Республики Узбекистан в тестовом режиме откроет доступ к Единой электронной системе билетных операций (ЕЭСБО) для четырех культурных учреждений страны: Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекского национального академического драматического театра, Государственного музыкального театра имени Мукими и Бухарского государственного музея-заповедника, передает Trend со ссылкой на uza.uz.



По сообщениям пресс-службы фонда, в течение тестового периода сотрудники этих учреждений смогут обучиться работе в системе и начать ее использование. После окончания тестового периода начнутся продажи билетов и к данной системе будут подключены все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Министерства культуры, реализующие билеты. Тестовый период продлится до конца лета 2020 года.



Основная цель внедрения системы – создание прозрачной среды в этой сфере. Появление регулятора улучшит конкурентную среду, приведет к демонополизации рынка, усложнит деятельность перекупщиков и коррупционеров, а также потенциально увеличит прибыль всех заинтересованных сторон за счет синергетического эффекта. ЕЭСБО создаст значительные препятствия для спекуляции и позволит зрителю не переплачивать за билеты на наиболее популярные мероприятия.



На этой стадии уже началось внедрение технологии блокчейн. Это приведет к повышению прозрачности продаж билетов, так как каждое событие, связанное с продажей билетов, будет записываться в цепочку данных, защищенную этой технологией.



Создание ЕЭСБО не будет ограничивать функционирование действующих платформ для онлайн-продаж билетов в кино, театр, на концертные и спортивные мероприятия через интернет как от самих поставщиков услуг, так и от сторонних сервисов (iticket.uz и myticket.uz). Создаваемая конкурентная среда оставит право выбора удобного и подходящего сервиса за самим покупателем.