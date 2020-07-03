Узбекистан направит больше $106 млн на неотложные меры по борьбе с коронавирусом

Президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по реализации проекта «Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане» при участии Всемирного банка», передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Постановлением утверждены параметры проекта «Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане».

Целью проекта является укрепление системы здравоохранения для принятия неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Узбекистане, расширение системы предоставления временных пособий малообеспеченным семьям и безработным в период действия карантинных мер.

Общая стоимость проекта составляет 106,7 млн долларов США. Министерство здравоохранения и Министерство финансов являются ответственными за целевое использование кредита Международной ассоциации развития (МАР) и эффективную реализацию проекта.

Ведение мониторинга эффективного использования кредита осуществляется соответствующим секретариатом Кабинета Министров.

Соответствующими ведомствами будет утвержден перечень изделий медицинского назначения, медицинской техники и оборудования, закупаемых в рамках проекта для укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, а также обеспечено целевое и адресное назначение, а также своевременная выплата социальных пособий в рамках проекта.