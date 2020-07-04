Узбекские фермеры намерены выращивать оливки

По сообщению информационной службы Министерства сельского хозяйства, 1 июля делегация Узбекистана во главе с министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым приняла участие, в статусе наблюдателя, в работе 111-й сессии Международного совета по оливкам (МСО), прошедшей в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

МСО был создан в 1959 году, говорится в сообщении. Его штаб-квартира расположена в столице Испании в городе Мадриде. Сегодня членами организации являются 44 стран мира, охватывающие 98 процентов производителей оливок и 80 процентов рынка торговли оливок и оливкового масла.

Основной задачей организации является оказание широкой финансовой и технической поддержки странам-членам организации в развитии оливковой отрасли.

Организация является уникальной платформой для укрепления сотрудничества между странами-производителями маслин и оливкового масла путем обмена селекционными материалами, специалистами, передовыми агротехническими методами и принятия единых международных стандартов в выращивании и переработке оливок.

В ходе своего выступления министр Ж. Ходжаев отметил наличие потенциала для развития оливковой отрасли в Узбекистане и растущую заинтересованность узбекских фермеров к выращиванию данной культуры.

Он также подчеркнул высокую значимость диверсификации сельского хозяйства страны для улучшения цепочек добавленной стоимости в отрасли и роста благосостояния жителей в сельской местности за счет производства новых, нетрадиционных для нашего региона культур.

В настоящее время Узбекистан рассматривает вопрос полноправного членства в Международном совете по оливкам с целью поддержки развития новой для страны отрасли, отмечено в сообщении.