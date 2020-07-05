В Узбекистане умерла пациентка с коронавирусом

35-летняя женщина, проживающая в Гиждуванском районе, д.Ш. 1 июля этого года была помещена в реанимационное отделение Бухарской областной инфекционной больницы по подозрению в коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Ей был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность 3 степени, ожирение 2 степени».

Несмотря на оперативные реанимационные процедуры, выполняемые врачами в соответствии со стандартами, пациентка умер от острой дыхательной и сердечной недостаточности.