Узбекистан расширяет экспорт текстиля в Германию

При содействии посольства Узбекистана в Берлине в пятницу организованы переговоры в формате видеоконференции между представителями Ассоциации «Узтекстильпром», OOO «KhantexGroup» и членом правления, исполнительным директором немецкой компании «Bimeco Garnhandel Gmbh&Co.KG» Штефаном Овербеком, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе переговоров Штефан Овербек подчеркнул, что узбекская хлопчатобумажная пряжа из-за высокого качества пользуется высоким спросом на европейском рынке и его компания намерена увеличить ее поставки на немецкий рынок. Так, представитель компании «Bimeco» указал на наличие в настоящее время высокого спроса на 100-процентную хлопковую, кардную, кольцепрядильную пряжу для трикотажного производства «Ne 30/1 и, в случае обеспечения соответствующей упаковки такой продукции и наличия регистрации в системе «REX», его компания была бы заинтересована в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с узбекскими поставщиками и могла бы оказать содействие в получении сертификата стандарта Оекотекс.

Большой интерес у немецкой стороны также вызвала информация о деятельности хлопково-текстильных кластеров и налаживание в Узбекистане производства биохлопка. В частности, было отмечено, что только в 2019 году в 118 районах страны было создано 75 хлопковых кластеров на 701 тысяча гектарах, которыми было собрано 2 065 300 тонн, или более 70 процентов от общего урожая хлопка.

По итогам видеоконференции стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере экспорта узбекской хлопчатобумажной пряжи в Германию, а также наладить оперативный обмен необходимой информацией для дальнейшего увеличения объемов поставок.

Компания «Bimeco Garnhandel Gmbh&Co.KG» имеет более чем 30-летнюю историю и является одним из ведущих поставщиков высококачественной промышленной пряжи на рынке Европы. Германскую компанию с Узбекистаном связывает многолетнее сотрудничество, которое берет свое начало с 2002 году. В настоящее время данное предприятие стало одним из крупных немецких импортеров узбекской текстильной продукции.