В Узбекистане торговать на бирже разрешили в иностранной валюте

В АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (АО "УзРТСБ") были упрощены процедуры заключения импортных сделок, а также предоставлена возможность реализовывать импортные товары через биржевые торги в иностранной валюте, передает Trend со ссылкой на uza.uz.

По данным АО "УзРТСБ", в рамках исполнения постановления президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по повышению эффективности деятельности товарно-сырьевых бирж и дальнейшему совершенствованию механизмов биржевой торговли» от 8 октября 2019 года Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей совместно с министерством инвестиций и внешней торговли и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан были внесены изменения в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭИС ВО). Это позволило осуществлять регистрацию импортных биржевых контрактов за иностранную валюту.

Ожидается, что это поможет повысить привлекательность отечественной биржи для иностранцев. При этом информация по заключенным контрактам будет вноситься в ЕЭИС ВО.

Нынешнее изменение – продолжение инициатив, начатых в начале года. Тогда малый бизнес получил доступ к монопольной продукции на бирже. К примеру, если раньше покупателями технических семян могли быть лишь предприятия в структуре АО «Узпахтаег», то с нового года на бирже их могут покупать любые компании.

Планируется, что новый механизм приведет к снижению цен, удовлетворит потребности населения и откроет новые возможности для бизнеса.

Кроме того, 26 июня 2019 года в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве между ЧАБ «Трастбанк», ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа». Документ позволяет применять дополнительные банковские инструменты для оптимизации расчетов биржевой торговли по внешнеторговым сделкам, что ускоряет расчетные операции. Достигнутые договоренности направлены в первую очередь на наращивание объемов экспорта продукции двух стран, освоение новых товарных рынков на базе использования механизмов биржевой торговли в целях обеспечения дальнейшего роста объемов товарооборота между Узбекистаном и Россией.

В соответствии с меморандумом внедрен и уже функционирует единый механизм обслуживания и обеспечения расчетных операций иностранных клиентов АО «УзРТСБ» в долларах, евро и российских рублях через корреспондентские счета ЧАБ «Трастбанк» и ПАО «Транскапиталбанк». Данным механизмом уже начали пользоваться не только российские предприниматели, но и представители деловых кругов Казахстана, Афганистана и Таджикистана.