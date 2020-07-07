Узбекистан и Южная Корея намерены наладить свободную торговлю

Перспективы подписания Соглашения о свободной торговли были рассмотрены на встрече заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сонг Юн Мо. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом сообщает пресс-служба МИВТ.

По итогам переговоров, состоявшихся в Сеуле, сторонами была достигнута договоренность об ускоренном переходе на этап межведомственного согласования проекта Соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Республикой Корея, предварительные исследования по которому были завершены в конце июня текущего года.

На встрече была отмечена положительная динамика развития взаимной торговли – по итогам 2019 года товарооборот между странами вырос на 27 процентов до $2,7 млрд, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. При этом имеются все предпосылки. в том числе в рамках Соглашения о свободной торговле, для доведения объемов взаимной торговли к 2023 году до $5 млрд.

Помимо этого между сторонами был согласован формат сотрудничества в рамках дальнейшей реализации проекта по созданию Национальной онлайн-платформы электронной торговли Узбекистана, который осуществляется за счет привлекаемых грантовых средств Южной Кореи.

Отдельное внимание было уделено текущему состоянию и перспективам развития инвестиционного сотрудничества, в том числе реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне.

По имеющимся данным, общая стоимость пакета из 79 приоритетных инвестиционных проектов на сегодняшний день составляет $17,3 млрд, с связи с чем отмечена важность тесного двустороннего взаимодействия в целях минимизации рисков задержек в реализации проектов и обеспечения адресного содействия инициаторам данных проектов со стороны правительств двух стран.

При этом были отмечены возможности для наращивания инвестиционного сотрудничества путем совместной разработки дополнительных проектов в сферах машиностроения, электротехнической, горнодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой и фармацевтической отраслях, производстве строительных материалов и других областях.

Достигнута договоренность о проведении очередного 10-го заседания узбекско-корейского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации бизнес-форума с привлечением деловых кругов двух стран в октябре текущего года в Сеуле.