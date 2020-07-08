ЦБ Узбекистана интегрирует платежные системы Humo и Uzcard

Центральному банку Узбекистана поручено интегрировать платежные системы Humo и Uzcard. Данная мера входит в дорожную карту по сокращению доли теневой экономики в стране, утвержденную правительством 20 июня текущего года, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Напомним, что «Uzcard» – это бренд единого общереспубликанского процессингового центра, выполняющего функции провайдера, и объединяющего банки и платёжные системы. Межбанковская платёжная система (Uzcard) была создана в 2004 году

На сегодняшний день компания оказывает услуги 29 банкам Узбекистана и ряду платёжных систем, таких как, PayMe, Click, UZPAYNET и другие.

«HumoCard» – платежная система Humo на основе банковских платежных карточек для осуществления операций как в Узбекистане, так и за рубежом. Система Humo является составной частью платежной системы Узбекистана.

Оператором платежной системы, клиринг информации по операциям в Узбекистане в иностранной валюте, а также процессинговые функции по всем операциям в рамках платежной системы «HumoCard» выполняет ООО «Национальный межбанковский процессинговый центр».

Функцию банка, осуществляющего расчеты в национальной валюте в платежной системе «HumoCard», осуществляет расчетно-клиринговый центр Центрального банка.

Платежная система «HumoCard» была создана в рамках постановления главы государства от 19 сентября 2019 года «О мерах по развитию национальной платежной системы».



В документе, в частности, отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платежной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платежной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.

Какие еще меры будут приняты по снижению теневого и расширению безналичного оборота в стране? Увеличится количество платежей с использованием QR-кода, платежи хозяйствующих субъектов b2b будут осуществляться в системе непрерывных расчетов. Помимо этого, намечается повысить охват населения банковскими услугами. Для этого будет упрощен порядок предоставления потребительских кредитов и предусматривается развитие небанковских кредитных организаций.