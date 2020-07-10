В Узбекистане утвердили Стратегию развития конкуренции на товарных и финансовых рынках в 2020-2024 годах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике». Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщает Минюст.

В соответствии с указом, начиная с 1 октября 2020 года в следующих случаях не допускается создание хозяйствующих субъектов с участием государства и аффилированных с ними лиц, а также государственных учреждений, уполномоченных осуществлять хозяйственную деятельность (за исключением создания в целях обеспечения обороноспособности и национальной безопасности):

– в сферах, в которых уже функционирует пять и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке;

– со стороны государственных органов в тех сферах, в которых они наделены полномочиями по лицензированию, регистрации, аккредитации и выдачи разрешений.

Указом определены нормативно-правовые акты, которые принимаются при наличии заключения Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства юстиции, а также Антимонопольного комитета.

Также утверждена Стратегия развития конкуренции на товарных и финансовых рынках в 2020-2024 годах.

Согласно Указу, Антимонопольный комитет в своей деятельности подотчетен Сенату Олий Мажлиса и президенту.

До 1 ноября 2020 года будет разработан единый проект закона путем объединения законов «О конкуренции» и «О естественных монополиях».