«Узавтосаноат» создаст новые предприятия и передаст им право использовать бренд UzAuto
«Узавтосаноат» создаст компании, которые будут иметь право использовать бренд UzAuto, следует из постановления правительства от 8 июля «О мерах по повышению эффективности деятельности организаций сельскохозяйственного машиностроения», передает Trend со ссылкой на repost.uz.
Кроме этого, в постановлении говорится, что определен срок исчисления и выплаты дивидендов по акциям АО «Узавтосаноат» в размере 30% чистой прибыли за 2019 год до конца 2020 года без учета штрафов и пени.
Напомним, в июле 2019 года GM Uzbekistan сменила название на UZAUTO MOTORS.
GM Uzbekistan была основана в 2008 году и на протяжении больше 10 лет была совместным предприятием государственной «Узавтосаноат» и американской General Motors.
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