Государственную долю в нефтяной компании Uz Mal Oil выставили на продажу

Государственную долю в Uz Mal Oil выставили на онлайн-аукцион, сообщили в пресс-службе Агентства по управлению государственными активами, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Uz Mal Oil, судя по инфрормации из Единого реестра юридических лиц, была создана в 1995 году. Профиль — добыча и продажа сырой нефти. 50% принадлежит государству, 50% — компании PROBADI.

В описании лота говорится, что принадлежащие компании 116 га земельных участков и 1720 кв.м. полезной площади расположены в различных областях страны. Износ основных фондов — 51,78%.

Дебиторская задолженность — 1,4 млрд сумов, кредиторская — 947,7 млн сумов. Новый владелец будет считаться учредителем компании с долей в 50% и, соответственно, примет актив с этими долгами.

Чистая прибыль — 3,2 млрд сумов (за какой период не уточняется). Оборотные активы — 16 млрд сумов, балансовая стоимость основных фондов — 19,9 млрд сумов.

Стартовая цена доли — 23,7 млрд сумов. Сумма задатка — 1,1 млрд сумов. Заявки принимаются до 10 августа. Сам аукцион пройдет 12 августа.