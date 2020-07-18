По состоянию на 17:00 18 июля, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане увеличилось на 172 человек и составляет 16086, сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Общее число выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 9003, на данный момент проходят лечение 6984.

Минздрав так же сообщил о новом летальном исходе в статистике распространения пандемии коронавируса в Узбекистане. У 49-летнего А.А., проживающего в Шайхантахурском районе, был подтвержден 14 июля COVID-19, и он был помещен в клинику НИИ вирусологии. Согласно официальной статистике, он стал 81-й жертвой пандемии COVID-19 в Узбекистане.