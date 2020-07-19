Число заразившихся коронавирусрм в Узбекистане увеличилось до 16 429 человек
За сутки в Узбекистане коронавирусом заразились 533 человека, общее число заболевших увеличилось до 16 429. Об этом, как передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ, пишет минздрав страны.
За день скончались четыре, всего — 84 пациента. Выздоровели больше девяти тысяч человек. Сейчас на лечении находятся 7 218 человек, 72 из них в тяжелом состоянии, 21 — в критическом.
До 1 августа в Узбекистане действует карантин: ограничено движение транспорта, введена самоизоляция, не работают общественные места.
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