Латвия наращивает импорт узбекской дыни

При содействии посольства Узбекистана в г.Риге латвийской компанией «ELBI» организованы первые поставки на рынок страны дынь, выращенных фермерами в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Латвийская компания «ELBI», основанная в 1992 года, является одним из крупнейших импортеров овощей и фруктов на европейский рынок. Осуществляет экспедирование по магазинам, супермаркетам Риги и другим районам Латвии, Эстонии и Литвы. Осуществляет поставки от европейских производителей, а также из Аргентины, Южной Африки, Чили, Египта и других стран, пользующихся прогрессивными технологиями выращивания.

Дыни были отгружены на экспорт отечественной компанией “Red Pack”, являющейся одним из надежных поставщиков узбекской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

Посольство со ссылкой на импортера сообщает, что поступившие дыни будут реализованы в таких крупнейших прибалтийских торговых сетях, как Maxima и RIMI, а также на Рижском центральном рынке.

Подчеркивается, что импортеры в Прибалтике высоко оценивают бесперебойные поставки расширяющегося ассортимента товаров из Узбекистана и твердое стремление производителей осваивать новые рынки сбыта, несмотря на усугубление ситуации в мире с распространением коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул председатель правления ELBI Сергей Куликов, его компания намерена увеличить объемы импорта дыни до 200-300 тонн в неделю.

Дипломатическая миссия Узбекистана в г.Риге отмечает существенное наращивание торгово-экономических связей, повышение интенсивности деловых контактов между Узбекистаном и Латвией, активное продвижение связей в сторону большей институционализации. В частности, в ближайшем будущем планируется запустить Узбекско-Латвийский Совет делового сотрудничества, учредителями которого станут от узбекской стороны – Торгово-промышленная палата, от латвийской – Конфедерация работодателей Латвии.