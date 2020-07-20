Падение добычи газа в Узбекистане продолжается

Добыча природного газа в Узбекистане снизилась во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом на 7,7 процента и относительно второго квартала прошлого года – на 25,3 процента до 25,1 млрд куб. м. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, это следует из данных Госкомстата страны.

При этом в июне текущего года извлечение «голубого топлива» в республике выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 3,2 процента и уменьшилось относительно аналогичных показателей первого месяца лета прошлого года – на 13,1 процента до чуть более 4 млрд куб.м.

Добычу и разведку природного газа в Узбекистане осуществляют предприятия, подконтрольные АО «Узбекнефтегаз», а также российские «Лукойл» и «Газпром» в виде совместных и дочерних предприятий в рамках СРП, китайская CNPC, французская Total, азербайджанская SOCAR, американская Epsilon и ряд других компаний.

Доказанные запасы природного газа в Узбекистане составляют 1,1 трлн куб.м., общие – 5 трлн куб..м. В настоящее время мощности нефтегазовой отрасли Узбекистана позволяют ежегодно добывать не менее до 70 млрд куб. м. природного газа.

Добыча природного газа в Узбекистане снизилась по итогам 2019 года на 1,6 процента до 59,5 млрд куб.м., экспорт – в физическом объеме на 9,4 процента до 13,5 млрд куб.м., в стоимостном исчислении – на 6,9 процента до $2,3 млрд.