Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет выпускать дизель стандарта «Евро-5» уже этой осенью

С 2020 по 2023 год, запланирован комплекс работ по проектированию, закупке оборудования и материалов, строительству и проведению пуско-наладочных работ новых установок и процессов получения высококонцентрированного водорода, изомеризации легкой нафты и гидрокрекинга вакуумных дистиллятов и деасфальтизата на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, передает Trend со ссылкой на review.uz.

К настоящему времени, заключены контракты с компаниями:

«Axens» (Франция) на проведение ранних работ, по лицензированию и проектированию установок гидрокрекинга и изомеризации,

«Amec Foster Wheeler - WOOD» (Великобритания) - разработку проектной документации нелицензионных установок и базового проекта FEED,

«Axens» (Франция) - изготовление и поставку катализатора гидрочистки дизельного топлива, с целью замены старого на более современный и высокоэффективный катализатор,

«Argus Media» (Великобритания) на проведение маркетинговых исследований рынка базовых и товарных масел,

СП ООО «УзЛИТИинжиниринг» - разработку ТЭО проекта,

«УзГАШКЛИТИ» - проведение инженерных изысканий на площадках под строительство.

В рамках указанных контактов утвержден состав проектного углеводородного сырья, определены будущая конфигурация Ферганского НПЗ и требуемые мощности новых лицензионных установок для переработки 2 млн. тонн углеводородного сырья в год, а также подготовлен финальный отчет по проведенным ранним работам и линейного программирования (LP Model). Начата работа по разработке пакета проектной документации новых технологических установок и базового проекта (FEED), а также проектных решений по реконструкции существующих установок и объектов энергохозяйства.

Проведены стартовые совещания (FEED и PDP Kick off meeting) с участием лицензиара «Axens» и FEED подрядчиком - «Amec Foster Wheeler - WOOD», сообщила пресс-служба завода:

Кроме того, в рамках реализации инвестиционного проекта начаты работы по привлечению на конкурсной основе местных институтов и организаций на проведение работ по адаптации базового проекта FEED и проекта ЗВОС.

Одновременно, ведутся работы по реализации мероприятий (внедрение первого этапа запланировано уже в 2020 году), направленных на внедрение на Ферганском НПЗ программного обеспечения для автоматизации учета, документооборота и цифровизации производственных процессов.

Следует отметить, что в результате замены катализатора гидрочистки дизельного топлива, Ферганский НПЗ уже в 4 квартале с.г. будет способен наладить выпуск дизельного топлива в соответствии с современными европейскими стандартами качества.

Работа по модернизации и реконструкции Ферганского НПЗ продолжается.