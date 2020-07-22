Узбекистан в январе-июне увеличил выпуск автомобилей в 1,2 раза

Узбекистан в январе-июне 2020 года выпустил 143,45 тыс. легковых автомобилей, что в 1,2% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Госкомстата Узбекистана, за январь-июнь 2020 года в республике произведено 1 832 грузовых автомобиля (к соответствующему периоду 2019 года объем производства снизился на 25,4%).

В автомобильной промышленности в январе-июне 2020 года было произведено 35 050 автомобилей марки «Нексия» (по сравнению с январем-июнем 2019 года – минус 0,1%), 37 682 - «Кобальт» (+54,2%), 26 047– «Джентра» (+33,0%), 26 687– «Дамас» (+15,8%), 14 511 – «Спарк» (+60,4%) и 3 478,0– «Лабо» (+9,3%).

В январе-июне 2020 года в республике произведено 113,1 тыс. шт. автомобильных двигателей (рост – в 1,2 раза).

За январь-июнь 2020 года в Узбекистане были произведены 630 тракторов (к январю- июню 2019 года рост производства увеличился в 4,7%). Наибольший объем производства тракторов был зафиксирован в апреле 2020 года, составив 234 шт.