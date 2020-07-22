Центробанк Узбекистана опубликовал предварительные показатели текущего счёта платёжного баланса

Центральным банком Узбекистана подготовлены предварительные показатели текущего счёта платёжного баланса за I полугодие 2020 г., передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По предварительным расчётам, дефицит текущего счёта платёжного баланса за I полугодие 2020 г. составил 2 млрд. долл. США, увеличившись на 14 % по сравнению с I полугодием 2019 г. (1,7 млрд. долл.).

Падение мировых цен на энергоресурсы, а также замедление темпов мировой экономики, вызванное пандемией коронавируса отразилось на объёмах экспорта товаров и услуг, который составил 6,0 млрд. долл. снизившись на 1,8 млрд. долл. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (7,8 млрд. долл.).

В структуре экспорта преобладают группы товаров:

- драгоценные металлы (42 %);

- текстильные материалы и изделия (18 %);

- продукты растительного происхождения (10 %).

Импорт товаров и услуг составил 10,4 млрд. долл. снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 млрд. долл. (12,5 млрд. долл.).

В структуре импорта преобладают группы товаров:

- машины и оборудование (31%);

- металлы и изделия из них (12%);

- продукция химической промышленности (11%);

- транспортные средства (11%).

Отрицательное сальдо торгового баланса по методологии РПБ6 относительно I полугодия 2019 года, улучшилось на 6 % и составило 4,3 млрд. долл.

Первичный и вторичный счет.

Позитивное сальдо факторных доходов и трансфертов сократилось на 19 % вследствии значительного сокращения международного перемещения физических лиц при сохранении уровня трансграничных денежных переводов резидентам.

В свою очередь, инвестиционные доходы нерезидентов (по выданным займам и иностранным инвестициям) составили 829 млн. долл.

Отчётные данные платёжного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга за I полугодие 2020 года будут составлены в соответствии методологией РПБ6 и представлены пользователям в сентябре 2020 года.

Принимая во внимание, что оперативные показатели составлены на основе предварительных данных и экспертных оценок, они могут отличаться от фактических значений.

Данные составлены в соответствии с методологией руководства по платёжному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6) и могут отличаться от статистики торгового баланса, публикуемого Госкомстатом