В Намангане начнут выпускать мини-грузовики Сhangan

В Узбекистане в СЭЗ «Наманган» будет начато производство малых грузовых автомобилей под китайским брендом Сhangan. Об этом сообщила пресс-служба администрации области, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

В настоящее время на территории зоны, созданной в августе 2018 года, реализуется 18 проектов общей стоимостью $601 млн.

Выпуск мини-грузовиков осуществляется в рамках проекта «Соотечественники за рубежом». В производство вложены $800 тыс. наманганского бизнесмена Жобирхона Хамидова, последние 10 лет проживающего в ОАЭ, $2 млн средств иностранных инвесторов и $3 млн кредита коммерческого банка.

На первом этапе ООО Namangan Сhangan Motors планирует выпускать в год 1800 мини-грузовиков, грузоподъемностью 1−1,5 тонны, и обеспечить работой 120 человек.

В последующие 3 года локализацию планируется довести до 50%, а треть продукции экспортировать в ОАЭ.

По подсчетам специалистов, Узбекистан испытывает потребность в 20 тысячах таких автомобилях в год. Принимая во внимание зарубежные рынки, можно будет оценить возможности для дальнейшего расширения производства.

«Продукция, выпускаемая Namangan Сhangan Motors, является весьма востребованной на сегодняшний день. В будущем создание предприятий по выпуску запчастей для мини-грузовиков станет необходимым дополнением для создания цельного машиностроительного комплекса», — отметил хоким области Хайрулла Бозоров.

Первые грузовики по замыслу авторов проекта сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года.